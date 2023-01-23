Пожежі та приліт ракети у двір будинку – ДСНС про обстріли Харківщини
Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні сталася одна пожежа через бойові дії. Також чотири рази виїжджали на місця “прильотів”.
Пожежа через російський обстріл трапилася у Вовчанську рано вранці 22 січня.
“О 07:32 рятувальники з Вовчанська та Лисичанська виїхали на гасіння пожежі, яку викликав ворожий обстріл. Снаряд влучив у приватний будинок у м. Вовчанську. Виникла пожежа. На момент прибуття підрозділів ДСНС її площа склала 120 кв. м. Горів дах будинку”, – повідомила подробиці пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними ДСНС, пожежу повністю загасили до 9 ранку. Постраждалих не було.
Однак постраждалі від обстрілу були в Куп’янську.
“О 08:35 та о 10:35 рятувальники 44-ї ДПРЧ обстежили три приватні домоволодіння в м. Куп’янську, які зазнали артобстрілів. Там пошкоджено дахи, вікна, стіни житлових будинків, паркани. Постраждали дві людини. Пожежа не зафіксована”, – зазначили у зведенні ДСНС.
Також “приліт” був у Дворічній – постраждав приватний будинок, пошкоджено дах та тамбур. Люди цілі.
Нарешті рятувальники повідомили й подробиці про вечірній вибух у Пісочині, який чітко чули у більшості районів Харкова.
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“О 22:10 у двір приватного домоволодіння в селищі Пісочин Харківського району влучила ворожа ракета, яка зруйнувала дворові забудови. На щастя, обійшлося без жертв”, – зазначили в ДСНС.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що по Пісочину, швидше за все, вдарили ракетою із ЗРК “С-300”.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні сталася одна пожежа через бойові дії. Також чотири рази виїжджали на місця “прильотів”".