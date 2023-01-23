Армія РФ обстріляла з танків цвинтар на Харківщині – зведення поліції (фото)
У поліції Харківської області повідомили про наслідки обстрілів регіону минулої доби.
За інформацією правоохоронців, під вогнем ворога опинилися населені пункти на Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському напрямках.
“Вдень 22 січня в селі Петрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ загинула 66-річна жінка. Від танкових обстрілів постраждало село Гур’єв Козачок. Снаряди пошкодили могили на місцевому кладовищі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також під ударами ворога був Куп’янськ та села району. Там уламками поранено 71-річного чоловіка – один зі снарядів прилетів до приватного будинку.
Ще один поранений – у Вовчанську. Там через обстріл сталася пожежа у приватному будинку. Також зруйновано й інші споруди.
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“Близько 22:00 росіяни завдали ракетного удару по передмісті Харкова. На території селища Пісочин у дворі домоволодіння пошкоджено господарські будівлі”, – доповнили зведення поліціянти.
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За всіма фактами розпочали кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції Харківської області повідомили про наслідки обстрілів регіону минулої доби".