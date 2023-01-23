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Армія РФ обстріляла з танків цвинтар на Харківщині – зведення поліції (фото)

Події 10:39   23.01.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла з танків цвинтар на Харківщині – зведення поліції (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

У поліції Харківської області повідомили про наслідки обстрілів регіону минулої доби.

За інформацією правоохоронців, під вогнем ворога опинилися населені пункти на Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському напрямках.

“Вдень 22 січня в селі Петрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ загинула 66-річна жінка. Від танкових обстрілів постраждало село Гур’єв Козачок. Снаряди пошкодили могили на місцевому кладовищі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківської області 22 січня 2023 2

Також під ударами ворога був Куп’янськ та села району. Там уламками поранено 71-річного чоловіка – один зі снарядів прилетів до приватного будинку.

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Ще один поранений – у Вовчанську. Там через обстріл сталася пожежа у приватному будинку. Також зруйновано й інші споруди.

Наслідки обстрілів Харківської області 22 січня 2023 7

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    • “Близько 22:00 росіяни завдали ракетного удару по передмісті Харкова. На території селища Пісочин у дворі домоволодіння пошкоджено господарські будівлі”, – доповнили зведення поліціянти.

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    • За всіма фактами розпочали кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.

    Наслідки обстрілів Харківської області 22 січня 2023 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 10:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції Харківської області повідомили про наслідки обстрілів регіону минулої доби".