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Военный эксперт рассказал, при каком условии армия РФ может взять Харьков

Политика 22:59   02.02.2023
Елена Нагорная
Военный эксперт рассказал, при каком условии армия РФ может взять Харьков

Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан в эфире Radio NV предположил, что армия РФ будет наступать на левобережье Оскола в Харьковской области, но на Харьков не пойдет, так как для взятия полуторамиллионного города потребовалось бы войско в 200-300 тысяч.

«Харьков — уже под ударами. Мы же понимаем. Из Белгорода они достают до Харькова С-300, на С-400 еще не работали, но, тем не менее, Харьков постоянно под ударом. Идти на Харьков нет тоже никакого смысла россиянам. Абсолютно никакого. Такого же, как и на Киев. Для того чтобы брать полуторамиллионный город, надо 200-300 тысяч человек. Причем опять те же самые циклы подготовки наступления. Потому именно Харькову, я думаю, ничего не грозит. Харьковской области есть угроза. Левый берег Оскола. Из-под Купянска, из-под Валуек на Купянск, со Сватово россияне будут давить, пытаться выдавить нас с междуречья между Осколом, Жеребцом или рекой Красной. Выдавить нас до Лимана, выбросить на правый берег Северского Донца, на Славянск. Вот это они будут выполнять. Харьков, как таковой, проблем, я думаю, не будет», — считает Свитан.

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Ранее Роман Свитан комментировал вероятность наступления армии РФ на Харьков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 22:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан в эфире Radio NV предположил, что армия РФ будет наступать на левобережье Оскола в Харьковской области, но на Харьков не пойдет, так как для взятия полуторамиллионного города потребовалось бы войско в 200-300 тысяч.".