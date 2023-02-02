Військовий експерт розповів, за якої умови армія РФ може взяти Харків (відео)
Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан в етері Radio NV припустив, що армія РФ наступатиме на лівобережжі річки Оскіл у Харківській області, але на Харків не піде, оскільки для взяття півторамільйонного міста знадобилося б військо у 200-300 тисяч.
“Харків – вже під ударами. Ми ж розуміємо. З Бєлгорода вони дістають до Харкова С-300, на С-400 ще не працювали, проте Харків постійно під ударом. Іти на Харків немає теж ніякого сенсу росіянам. Абсолютно ніякого. Такого ж, як і на Київ. Для того, щоб брати півторамільйонне місто, треба 200-300 тисяч осіб. Причому знову ті ж самі цикли підготовки наступу. Тому саме Харкову, я думаю, нічого не загрожує. Харківській області є загроза. Лівий берег Осколу, з-під Куп’янська, з-під Валуєк на Куп’янськ, зі Сватового росіяни давитимуть, намагатимуться видавити нас із міжріччя між Осколом, Жеребцем чи річкою Красною… Видавити нас до Лимана, викинути на правий берег Сіверського Донця, на Слов’янськ. Це вони виконуватимуть. Харків, як такий, проблем, я думаю, не буде”, – вважає Світан.
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Раніше Роман Світан коментував ймовірність наступу армії РФ на Харків в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 22:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан в етері Radio NV припустив, що армія РФ наступатиме на лівобережжі річки Оскіл у Харківській області, але на Харків не піде, оскільки для взяття півторамільйонного міста знадобилося б військо у 200-300 тисяч.".