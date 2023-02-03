В Харькове простились с альпинистом, погибшим под Соледаром

Альпиниста Григория Григорьева похоронили на кладбище №18, сообщил председатель правления Харьковского областного клуба альпинистов Геннадий Копейка.

Похороны харьковского спортсмена-альпиниста Григория Григорьева, погибшего вместе с Александром Заколодным 21 января 2023 года в боях под Соледаром, состоялись в четверг, 2 февраля.



«Григорий Григорьев (35 лет) – кандидат в Мастера спорта по скалолазанию, 2 разряд по альпинизму. Любил разные активности: туризм, марафон, велосипед, триатлон. Выполнял много общественных дел, работая на скалодроме Вертикаль, всегда помогал на соревнованиях в качестве судьи. Честный, добрый, порядочный человек. За неполный год участия в боевых действиях Григорий дважды был ранен, третий – смертельно. Война забирает у нас лучших!» – рассказал Геннадий Копейка.