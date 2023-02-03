Live
  • Пятница 03.02.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

В Харькове простились с альпинистом, погибшим под Соледаром

Общество 14:46   03.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове простились с альпинистом, погибшим под Соледаром

Альпиниста Григория Григорьева похоронили на кладбище №18, сообщил председатель правления Харьковского областного клуба альпинистов Геннадий Копейка.

Похороны харьковского спортсмена-альпиниста Григория Григорьева, погибшего вместе с Александром Заколодным 21 января 2023 года в боях под Соледаром, состоялись в четверг, 2 февраля.


«Григорий Григорьев (35 лет) – кандидат в Мастера спорта по скалолазанию, 2 разряд по альпинизму. Любил разные активности: туризм, марафон, велосипед, триатлон. Выполнял много общественных дел, работая на скалодроме Вертикаль, всегда помогал на соревнованиях в качестве судьи. Честный, добрый, порядочный человек. За неполный год участия в боевых действиях Григорий дважды был ранен, третий – смертельно. Война забирает у нас лучших!» – рассказал Геннадий Копейка.

Читайте также: Два харьковских друга-альпиниста вместе погибли в бою под Соледаром

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:15
Танковая Железная бригада на Харьковщине получила квадрокоптеры от Новой почты
14:46
В Харькове простились с альпинистом, погибшим под Соледаром
14:14
Верховный Суд помешал горсовету Харькова застроить землю в Саржином яру
13:13
В лесу в Карпатах заблудился сноубордист из Харькова — ГСЧС
22:59
Военный эксперт рассказал, при каком условии армия РФ может взять Харьков

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове простились с альпинистом, погибшим под Соледаром»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Альпиниста Григория Григорьева похоронили на кладбище №18, сообщил председатель правления Харьковского областного клуба альпинистов Геннадий Копейка.".