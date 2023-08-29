Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве

Происшествия 13:45   29.08.2023
Виктория Яковенко
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве Фото: «Суспільне Харків»

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве 29 августа прощаются с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым (позывной «Juice»).

Об этом сообщает «Суспільне Харків». По их данным, почтить память пилота пришли родные, военные и друзья. Среди присутствующих – командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Он не просто герой, он легенда. Он видел будущее Воздушных сил. Он донес всему миру, что Украине нужен самолет. К сожалению, немного не дождался, осталось достаточно мало. Наши пилоты уже отправились на учебу. Я согласен с матерью, лучше бы он поехал учиться за границей. Летчики не умирают, они уходят в небо. Есть сборный образ «Призрака Киева». И Андрей был его частью», – сказал корреспондентам Олещук.

В будущем один из истребителей F16, которые поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ, получит название «Juice» в честь погибшего Пильщикова. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

03

02
Фото: «Суспільне Харків»

Читайте также: Пилота из Харькова, погибшего на Житомирщине, посмертно повысили в звании

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
29.08.2023, 12:53
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
29.08.2023, 13:07
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
29.08.2023, 09:32
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
29.08.2023, 12:15
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
29.08.2023, 13:45
Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)
Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)
29.08.2023, 14:53

Новости по теме:

13:45
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
13:07
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
12:15
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
12:08
ДТП с мотоциклом и авто в Харькове: в полиции предположили, кто виноват (фото)
11:45
В Купянске, где погиб охранник, оккупанты ударили по мясокомбинату — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве 29 августа прощаются с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым (позывной «Juice»).".