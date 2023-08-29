С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве 29 августа прощаются с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым (позывной «Juice»).
Об этом сообщает «Суспільне Харків». По их данным, почтить память пилота пришли родные, военные и друзья. Среди присутствующих – командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
«Он не просто герой, он легенда. Он видел будущее Воздушных сил. Он донес всему миру, что Украине нужен самолет. К сожалению, немного не дождался, осталось достаточно мало. Наши пилоты уже отправились на учебу. Я согласен с матерью, лучше бы он поехал учиться за границей. Летчики не умирают, они уходят в небо. Есть сборный образ «Призрака Киева». И Андрей был его частью», – сказал корреспондентам Олещук.
В будущем один из истребителей F16, которые поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ, получит название «Juice» в честь погибшего Пильщикова. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве 29 августа прощаются с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым (позывной «Juice»).".