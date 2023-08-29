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З пілотом із Харкова, який загинув на Житормищині, прощаються у Києві

Події 13:45   29.08.2023
Вікторія Яковенко
З пілотом із Харкова, який загинув на Житормищині, прощаються у Києві Фото: “Суспільне Харків”

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 29 серпня прощаються з одним із загиблих на Житомирщині пілотів – Андрієм Пільщиковим (позивний «Juice»).

Про це повідомляє «Суспільне Харків». За їхніми даними, віддати шану пілоту прийшли рідні, військові та друзі. Серед присутніх — командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Він не просто герой, він легенда. Він бачив майбутнє Повітряних сил. Він доніс усьому світу, що Україні потрібен літак. На жаль, трішки не дочекався, залишилася досить мало. Наші пілоти вже вирушили на навчання. Я згоден з матір’ю, краще б він поїхав навчатися закордоном. Льотчики не вмирають, вони йдуть у небо. Є збірний образ «Привида Києва». І Андрій був його частиною», – сказав кореспондентам Олещук.

У майбутньому, один з винищувачів F16, які надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає назву «Juice» на честь загиблого Пільщикова. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм.

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Фото: “Суспільне Харків”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 13:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 29 серпня прощаються з одним із загиблих на Житомирщині пілотів – Андрієм Пільщиковим (позивний «Juice»).".