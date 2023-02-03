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У Харкові попрощалися з альпіністом, який загинув під Соледаром

Суспільство 14:46   03.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові попрощалися з альпіністом, який загинув під Соледаром

Альпініста Григорія Григор’єва поховали на цвинтарі №18, повідомив голова правління Харківського обласного клубу альпіністів Геннадій Копійка.

Поховання харківського спортсмена-альпініста Григорія Григор’єва, який загинув разом із Олександром Заколодним 21 січня 2023 року в боях під Соледаром, відбулося у четвер, 2 лютого.

«Григорій Григор’єв (35 років) – кандидат у Майстри спорту зі скелелазіння, 2 розряд з альпінізму. Полюбляв різні активності: туризм, марафон, велосипед, тріатлон. Виконував багато громадських справ, працюючи на скеледромі «Вертикаль», завжди допомагав на змаганнях в якості судді. Чесна, добра, порядна людина. За неповний рік участі в бойових діях Григорія двічі було поранено, третій – смертельно. Війна забирає у нас кращих!» – розповів Геннадій Копійка.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Альпініста Григорія Григор’єва поховали на цвинтарі №18, повідомив голова правління Харківського обласного клубу альпіністів Геннадій Копійка.".