У Харкові попрощалися з альпіністом, який загинув під Соледаром

Альпініста Григорія Григор’єва поховали на цвинтарі №18, повідомив голова правління Харківського обласного клубу альпіністів Геннадій Копійка.

Поховання харківського спортсмена-альпініста Григорія Григор’єва, який загинув разом із Олександром Заколодним 21 січня 2023 року в боях під Соледаром, відбулося у четвер, 2 лютого.

«Григорій Григор’єв (35 років) – кандидат у Майстри спорту зі скелелазіння, 2 розряд з альпінізму. Полюбляв різні активності: туризм, марафон, велосипед, тріатлон. Виконував багато громадських справ, працюючи на скеледромі «Вертикаль», завжди допомагав на змаганнях в якості судді. Чесна, добра, порядна людина. За неповний рік участі в бойових діях Григорія двічі було поранено, третій – смертельно. Війна забирає у нас кращих!» – розповів Геннадій Копійка.