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15 тонн оборудования для восстановления энергообъектов получила Харьковщина

Политика 21:35   21.02.2023
Елена Нагорная
15 тонн оборудования для восстановления энергообъектов получила Харьковщина Фото: ХОВА

Харьковская область получила 15 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной ударами российской армии.

20 февраля оборудование передал министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе визита на Харьковщину, сообщили в пресс-службе ХОВА.

Генераторы, трансформаторы и другое оборудование для проведения ремонтных и восстановительных работ прислали в Украину международные партнеры, а Минэнерго распределяет его между регионами.

Всего при координации Минэнерго для нужд энергетиков Харьковщины уже передано более 162 тонн энергетического оборудования от международных партнеров, добавили в ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 21:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 15 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной ударами российской армии.".