15 тонн оборудования для восстановления энергообъектов получила Харьковщина
Фото: ХОВА
Харьковская область получила 15 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной ударами российской армии.
20 февраля оборудование передал министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе визита на Харьковщину, сообщили в пресс-службе ХОВА.
Генераторы, трансформаторы и другое оборудование для проведения ремонтных и восстановительных работ прислали в Украину международные партнеры, а Минэнерго распределяет его между регионами.
Всего при координации Минэнерго для нужд энергетиков Харьковщины уже передано более 162 тонн энергетического оборудования от международных партнеров, добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 21:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 15 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной ударами российской армии.".