15 тонн оборудования для восстановления энергообъектов получила Харьковщина

Харьковская область получила 15 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной ударами российской армии.

20 февраля оборудование передал министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе визита на Харьковщину, сообщили в пресс-службе ХОВА.

Генераторы, трансформаторы и другое оборудование для проведения ремонтных и восстановительных работ прислали в Украину международные партнеры, а Минэнерго распределяет его между регионами.

Всего при координации Минэнерго для нужд энергетиков Харьковщины уже передано более 162 тонн энергетического оборудования от международных партнеров, добавили в ХОВА.