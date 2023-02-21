15 тонн обладнання для відновлення енергооб’єктів отримала Харківщина (відео)

Харківська область отримала 15 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої ударами російської армії.

20 лютого обладнання передав міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на Харківщину, повідомили у пресслужбі ХОВА.

Генератори, трансформатори та інше обладнання для проведення ремонтних та відновлювальних робіт надіслали в Україну міжнародні партнери, а Міненерго розподіляє його між регіонами.

Загалом за координації Міненерго для потреб енергетиків Харківщини вже передано понад 162 тонни енергетичного обладнання від міжнародних партнерів, додали в ХОВА.