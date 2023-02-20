На ТЕЦ-5 розповіли про руйнування внаслідок нещодавнього удару ворога

Нещодавно ТЕЦ-5 під Харковом “вкотре зазнала ворожої атаки – сталося влучання в генераційне обладнання”, розповіли журналістам у пресслужбі теплоелектроцентралі. Крім цього, внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру та обладнання, значні руйнування були в головному корпусі.

“Найгірше у цій ситуації те, що вперше було поранено персонал: вісім людей з різним ступенем уражень госпіталізовано у лікарні”, — цитує пресслужба керівництво ТЕЦ.

У відомстві наголошують, що масштаби руйнувань оцінив міністр енергетики України Герман Галущенко, який 20 лютого перебував із робочим візитом у Харківській області.

“Спілкуючись із працівниками теплоцентралі, Герман Галущенко запевнив у всебічній підтримці одного з ключових в Україні підприємств теплоенергогенерації. За його словами, допомога ТЕЦ-5 надаватиметься системно і з різних джерел. Під час наради були намічені плани з відновлення ТЕЦ”, – розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо, що близько 10:00 10 лютого ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Харківському районі, який відповідає за генерацію електрики та тепла. Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, це був повторний удар по об’єкту і в результаті постраждали вісім працівників. 13 лютого медики розповіли про стан поранених.