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Про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині розповіли в ОВА

Події 19:31   10.02.2023
Олена Нагорна
Про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині розповіли в ОВА

Двоє з восьми працівників об’єкта енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повторного ракетного удару російської армії близько 10-ї ранку 10 лютого, перебувають у важкому стані.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.

“Досить цинічним є той факт, що спочатку були ракетні удари, а після того ворог розумів, що наші підрозділи працюють на місцях, і він завдав повторного удару по енергетичному об’єкту. Внаслідок чого вісім людей ми маємо постраждалих внаслідок вибуху. Наразі вони перебувають у лікарні. Дві людини у досить важкому стані наразі”, – розповів Синєгубов.

Також він нагадав, що загалом о 4-й та 10-й ранку 10 лютого ворог запустив по Харкову, Харківському та Чугуївському районах 12 ракет, в основному по тепло- та електрогенеруючих підприємствах та підстанціях.

Нагадаємо, що близько 10-ї години 10 лютого ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Харківському районі, який відповідає за генерацію електрики та тепла. За інформацією облпрокуратури, постраждали до десяти працівників об’єкта, надзвичайники дістали їх із-під завалів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 19:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє з восьми працівників об’єкта енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повторного ракетного удару російської армії близько 10-ї ранку 10 лютого, перебувають у важкому стані.".