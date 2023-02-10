Про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині розповіли в ОВА
Двоє з восьми працівників об’єкта енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повторного ракетного удару російської армії близько 10-ї ранку 10 лютого, перебувають у важкому стані.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.
“Досить цинічним є той факт, що спочатку були ракетні удари, а після того ворог розумів, що наші підрозділи працюють на місцях, і він завдав повторного удару по енергетичному об’єкту. Внаслідок чого вісім людей ми маємо постраждалих внаслідок вибуху. Наразі вони перебувають у лікарні. Дві людини у досить важкому стані наразі”, – розповів Синєгубов.
Також він нагадав, що загалом о 4-й та 10-й ранку 10 лютого ворог запустив по Харкову, Харківському та Чугуївському районах 12 ракет, в основному по тепло- та електрогенеруючих підприємствах та підстанціях.
Нагадаємо, що близько 10-ї години 10 лютого ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Харківському районі, який відповідає за генерацію електрики та тепла. За інформацією облпрокуратури, постраждали до десяти працівників об’єкта, надзвичайники дістали їх із-під завалів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині розповіли в ОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє з восьми працівників об’єкта енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повторного ракетного удару російської армії близько 10-ї ранку 10 лютого, перебувають у важкому стані.".