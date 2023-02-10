О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА

Двое из восьми работников объекта энергетической инфраструктуры, пострадавших вследствие повторного ракетного удара российской армии около 10-ти утра 10 февраля, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Достаточно циничным является тот факт, что сначала были ракетные удары, а после того враг понимал, что наши подразделения работают на местах, и он нанес повторный удар по энергетическому объекту. В результате чего 8 человек мы имеем пострадавших в результате взрыва. Сейчас они находятся в больнице. Два человека в достаточно тяжелом состоянии сейчас», — рассказал Синегубов.

Также он напомнил, что всего в 4 и 10 утра 10 февраля враг запустил по Харькову, Харьковскому и Чугуевскому районам 12 ракет, в основном по тепло- и электрогенерирующим предприятиям и подстанциям.

Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. По информации облпрокуратуры, пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.