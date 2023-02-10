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О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА

Происшествия 19:31   10.02.2023
Елена Нагорная
О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА

Двое из восьми работников объекта энергетической инфраструктуры, пострадавших вследствие повторного ракетного удара российской армии около 10-ти утра 10 февраля, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Достаточно циничным является тот факт, что сначала были ракетные удары, а после того враг понимал, что наши подразделения работают на местах, и он нанес повторный удар по энергетическому объекту. В результате чего 8 человек мы имеем пострадавших в результате взрыва. Сейчас они находятся в больнице. Два человека в достаточно тяжелом состоянии сейчас», — рассказал Синегубов.

Также он напомнил, что всего в 4 и 10 утра 10 февраля враг запустил по Харькову, Харьковскому и Чугуевскому районам 12 ракет, в основном по тепло- и электрогенерирующим предприятиям и подстанциям.

Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. По информации облпрокуратуры, пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 19:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое из восьми пострадавших работников объекта энергетической инфраструктуры, который подвергся повторному ракетному удару российской армии около 10-ти утра 10 февраля, находятся в тяжелом состоянии.".