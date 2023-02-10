О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА
Двое из восьми работников объекта энергетической инфраструктуры, пострадавших вследствие повторного ракетного удара российской армии около 10-ти утра 10 февраля, находятся в тяжелом состоянии.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.
«Достаточно циничным является тот факт, что сначала были ракетные удары, а после того враг понимал, что наши подразделения работают на местах, и он нанес повторный удар по энергетическому объекту. В результате чего 8 человек мы имеем пострадавших в результате взрыва. Сейчас они находятся в больнице. Два человека в достаточно тяжелом состоянии сейчас», — рассказал Синегубов.
Также он напомнил, что всего в 4 и 10 утра 10 февраля враг запустил по Харькову, Харьковскому и Чугуевскому районам 12 ракет, в основном по тепло- и электрогенерирующим предприятиям и подстанциям.
Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. По информации облпрокуратуры, пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое из восьми пострадавших работников объекта энергетической инфраструктуры, который подвергся повторному ракетному удару российской армии около 10-ти утра 10 февраля, находятся в тяжелом состоянии.".