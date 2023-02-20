На харьковской ТЭЦ-5 рассказали о разрушениях вследствие недавнего удара врага

Недавно ТЭЦ-5 под Харьковом «в очередной раз подверглась вражеской атаке — произошло попадание в генерационное оборудование», рассказали журналистам в пресс-службе теплоэлектроцентрали. Кроме этого, в результате удара были повреждены инфраструктура и оборудование, значительные разрушения были в главном корпусе.

«Хуже всего в этой ситуации то, что впервые был ранен персонал: восемь человек с различной степенью повреждений госпитализированы в больницы», — цитирует пресс-служба руководство ТЭЦ.

В ведомстве отмечают, что масштаб разрушений оценил министр энергетики Украины Герман Галущенко, который 20 февраля находился с рабочим визитом в Харьковской области.

«Общаясь с работниками теплоцентрали, Герман Галущенко заверил во всесторонней поддержке одного из ключевых в Украине предприятий теплоэнергогенерации. По его словам, помощь ТЭЦ-5 будет предоставляться системно и из разных источников. Во время совещания были намечены планы по восстановлению ТЭЦ», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что около 10:00 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, это был повторный удар по объекту и в результате пострадали восемь работников. 13 февраля медики рассказали о состоянии раненых.