Live
  • Понедельник 20.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.84
    • 🟢

На харьковской ТЭЦ-5 рассказали о разрушениях вследствие недавнего удара врага

Происшествия 20:27   20.02.2023
Елена Нагорная
На харьковской ТЭЦ-5 рассказали о разрушениях вследствие недавнего удара врага

Недавно ТЭЦ-5 под Харьковом «в очередной раз подверглась вражеской атаке — произошло попадание в генерационное оборудование», рассказали журналистам в пресс-службе теплоэлектроцентрали. Кроме этого, в результате удара были повреждены инфраструктура и оборудование, значительные разрушения были в главном корпусе.

«Хуже всего в этой ситуации то, что впервые был ранен персонал: восемь человек с различной степенью повреждений госпитализированы в больницы», — цитирует пресс-служба руководство ТЭЦ.

В ведомстве отмечают, что масштаб разрушений оценил министр энергетики Украины Герман Галущенко, который 20 февраля находился с рабочим визитом в Харьковской области.

«Общаясь с работниками теплоцентрали, Герман Галущенко заверил во всесторонней поддержке одного из ключевых в Украине предприятий теплоэнергогенерации. По его словам, помощь ТЭЦ-5 будет предоставляться системно и из разных источников. Во время совещания были намечены планы по восстановлению ТЭЦ», — рассказали в пресс-службе.

Читайте также: Восстановление разбитых РФ объектов КП «ХТС» обойдется в миллиард — Терехов

Напомним, что около 10:00 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, это был повторный удар по объекту и в результате пострадали восемь работников. 13 февраля медики рассказали о состоянии раненых.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:56
Восстановление разбитых РФ объектов КП «ХТС» обойдется в миллиард — Терехов
19:23
Харьковчане отправили гуманитарку пострадавшим от землетрясения в Турции
18:51
«Титанический труд» — Терехов о подготовке к следующему отопительному сезону
18:33
Более 20 населенных пунктов обстреляны на Слобожанском направлении — Генштаб
18:09
Синегубов спрогнозировал, когда вернут свет в поселок Слатино под Харьковом

  • Категории: Происшествия, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На харьковской ТЭЦ-5 рассказали о разрушениях вследствие недавнего удара врага»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 20:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно ТЭЦ-5 под Харьковом «в очередной раз подверглась вражеской атаке — произошло попадание в генерационное оборудование», рассказали журналистам в пресс-службе теплоэлектроцентрали. Кроме этого, в результате удара были повреждены инфраструктура и оборудование, значительные разрушения были в главном корпусе.".