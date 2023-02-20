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Восстановление разбитых РФ объектов КП «ХТС» обойдется в миллиард — Терехов

Общество 19:56   20.02.2023
Елена Нагорная
Восстановление разбитых РФ объектов КП «ХТС» обойдется в миллиард — Терехов Фото: Харьковский горсовет

В результате вражеских обстрелов в Харькове повреждено более 120 объектов КП «Харьковские тепловые сети», и ориентировочная стоимость их восстановления составляет более миллиарда гривен.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время совещания с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове, передает пресс-служба горсовета.

Мэр отметил, что за время полномасштабного вторжения не было ни одного дня, чтобы КП «Харьковские тепловые сети» не работало. Параллельно коммунальщики устраняют последствия ударов российских захватчиков.

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Напомним, в ноябре Терехов сообщал, что в городе было повреждено 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, ТЭЦ, 46 центральных и 7 индивидуальных тепловых пунктов, 3 насосные станции. На реновацию ТЭЦ-3, по его словам, было направлено 70 миллионов гривен из городского и государственного бюджетов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в Харькове повреждено более 120 объектов КП «Харьковские тепловые сети», и ориентировочная стоимость их восстановления составляет более миллиарда гривен.".