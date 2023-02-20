Восстановление разбитых РФ объектов КП «ХТС» обойдется в миллиард — Терехов

В результате вражеских обстрелов в Харькове повреждено более 120 объектов КП «Харьковские тепловые сети», и ориентировочная стоимость их восстановления составляет более миллиарда гривен.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время совещания с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове, передает пресс-служба горсовета.

Мэр отметил, что за время полномасштабного вторжения не было ни одного дня, чтобы КП «Харьковские тепловые сети» не работало. Параллельно коммунальщики устраняют последствия ударов российских захватчиков.

Напомним, в ноябре Терехов сообщал, что в городе было повреждено 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, ТЭЦ, 46 центральных и 7 индивидуальных тепловых пунктов, 3 насосные станции. На реновацию ТЭЦ-3, по его словам, было направлено 70 миллионов гривен из городского и государственного бюджетов.