«Титанический труд» — Терехов о подготовке к следующему отопительному сезону

В рамках подготовки к отопительному сезону 2023/24 в Харькове будут привлечены средства как городского, так и государственного бюджетов, прогнозирует мэр Игорь Терехов.

Об этом он рассказал на совместном брифинге с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове.

«Семь раз был полностью перезапуск системы теплоснабжения в Харькове. Это беспрецедентный факт. Такого никогда в Украине не было. Нам нужно пройти этот отопительный сезон и будут определенные вызовы — мы это понимаем. Готовиться к следующему отопительному сезону мы будем с профильным министерством. Будем концентрировать финансы и городского бюджета, и государственного бюджета. Будем готовиться, и, я считаю, пройдем на достаточно высоком уровне. Нужно восстановление ТЭЦ, котлов, тепловых сетей. Это тщательная титаническая работа, которая будет при подготовке к отопительному сезону», — отметил Терехов.

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