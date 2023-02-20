«Титанический труд» — Терехов о подготовке к следующему отопительному сезону
В рамках подготовки к отопительному сезону 2023/24 в Харькове будут привлечены средства как городского, так и государственного бюджетов, прогнозирует мэр Игорь Терехов.
Об этом он рассказал на совместном брифинге с министром энергетики Германом Галущенко в Харькове.
«Семь раз был полностью перезапуск системы теплоснабжения в Харькове. Это беспрецедентный факт. Такого никогда в Украине не было. Нам нужно пройти этот отопительный сезон и будут определенные вызовы — мы это понимаем. Готовиться к следующему отопительному сезону мы будем с профильным министерством. Будем концентрировать финансы и городского бюджета, и государственного бюджета. Будем готовиться, и, я считаю, пройдем на достаточно высоком уровне. Нужно восстановление ТЭЦ, котлов, тепловых сетей. Это тщательная титаническая работа, которая будет при подготовке к отопительному сезону», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках подготовки к отопительному сезону 2023/24 в Харькове будут привлечены средства как городского, так и государственного бюджетов, прогнозирует мэр Игорь Терехов.".