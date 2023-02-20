“Титанічна праця” – Терехов про підготовку до наступного опалювального сезону

У межах підготовки до опалювального сезону 2023/24 у Харкові буде залучено кошти як міського, так і державного бюджетів, прогнозує мер Ігор Терехов.

Про це він розповів на спільному брифінгу із міністром енергетики Германом Галущенком у Харкові.

“Сім разів був повністю перезапуск системи теплопостачання у Харкові. Це безпрецедентний факт. Такого ніколи в Україні не було. Нам потрібно пройти цей опалювальний сезон і будуть певні виклики – ми це розуміємо. Готуватися до наступного опалювального сезону ми будемо з профільним міністерством. Будемо концентрувати фінанси і міського бюджету, і державного бюджету. Будемо готуватись, і, я вважаю, пройдемо на достатньо високому рівні. Потрібно відновлювання ТЕЦ, котлів, теплових мереж. Це ретельна титанічна праця, яка буде при підготовці до опалювального сезону”, – зазначив Терехов.