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“Титанічна праця” – Терехов про підготовку до наступного опалювального сезону

Суспільство 18:51   20.02.2023
Олена Нагорна
“Титанічна праця” – Терехов про підготовку до наступного опалювального сезону

У межах підготовки до опалювального сезону 2023/24 у Харкові буде залучено кошти як міського, так і державного бюджетів, прогнозує мер Ігор Терехов.

Про це він розповів на спільному брифінгу із міністром енергетики Германом Галущенком у Харкові.

“Сім разів був повністю перезапуск системи теплопостачання у Харкові. Це безпрецедентний факт. Такого ніколи в Україні не було. Нам потрібно пройти цей опалювальний сезон і будуть певні виклики – ми це розуміємо. Готуватися до наступного опалювального сезону ми будемо з профільним міністерством. Будемо концентрувати фінанси і міського бюджету, і державного бюджету. Будемо готуватись, і, я вважаю, пройдемо на достатньо високому рівні. Потрібно відновлювання ТЕЦ, котлів, теплових мереж. Це ретельна титанічна праця, яка буде при підготовці до опалювального сезону”, – зазначив Терехов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 18:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах підготовки до опалювального сезону 2023/24 у Харкові буде залучено кошти як міського, так і державного бюджетів, прогнозує мер Ігор Терехов.".