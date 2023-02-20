Відновлення розбитих РФ об’єктів “ХТМ” обійдеться в мільярд гривень – Терехов
Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено понад 120 об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, і орієнтовна вартість їхнього відновлення становить понад мільярд гривень.
Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив під час наради з міністром енергетики Германом Галущенком у Харкові, передає пресслужба міськради.
Мер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не було жодного дня, аби КП “Харківські теплові мережі” не працювало. Паралельно комунальники усувають наслідки ударів російських загарбників.
Читайте також: «Титанічна праця» — Терехов про підготовку до наступного опалювального сезону
Нагадаємо, у листопаді Терехов повідомляв, що в місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, ТЕЦ, 46 центральних та 7 індивідуальних теплових пунктів, 3 насосні станції. На реновацію ТЕЦ-3, за його словами, було направлено 70 мільйонів гривень із міського та державного бюджетів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відновлення розбитих РФ об’єктів “ХТМ” обійдеться в мільярд гривень – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено понад 120 об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, і орієнтовна вартість їхнього відновлення становить понад мільярд гривень.".