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Відновлення розбитих РФ об’єктів “ХТМ” обійдеться в мільярд гривень – Терехов

Події 19:56   20.02.2023
Олена Нагорна
Відновлення розбитих РФ об’єктів “ХТМ” обійдеться в мільярд гривень – Терехов

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено понад 120 об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, і орієнтовна вартість їхнього відновлення становить понад мільярд гривень.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив під час наради з міністром енергетики Германом Галущенком у Харкові, передає пресслужба міськради.

Мер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не було жодного дня, аби КП “Харківські теплові мережі” не працювало. Паралельно комунальники усувають наслідки ударів російських загарбників.

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Нагадаємо, у листопаді Терехов повідомляв, що в місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, ТЕЦ, 46 центральних та 7 індивідуальних теплових пунктів, 3 насосні станції. На реновацію ТЕЦ-3, за його словами, було направлено 70 мільйонів гривень із міського та державного бюджетів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 19:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено понад 120 об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, і орієнтовна вартість їхнього відновлення становить понад мільярд гривень.".