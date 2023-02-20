Відновлення розбитих РФ об’єктів “ХТМ” обійдеться в мільярд гривень – Терехов

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено понад 120 об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, і орієнтовна вартість їхнього відновлення становить понад мільярд гривень.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив під час наради з міністром енергетики Германом Галущенком у Харкові, передає пресслужба міськради.

Мер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не було жодного дня, аби КП “Харківські теплові мережі” не працювало. Паралельно комунальники усувають наслідки ударів російських загарбників.

Нагадаємо, у листопаді Терехов повідомляв, що в місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, ТЕЦ, 46 центральних та 7 індивідуальних теплових пунктів, 3 насосні станції. На реновацію ТЕЦ-3, за його словами, було направлено 70 мільйонів гривень із міського та державного бюджетів.