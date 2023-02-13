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Медики — о состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине (видео)

Происшествия 19:30   13.02.2023
Елена Нагорная
Медики — о состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине (видео)

Шестеро работников, раненых в результате удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры на Харьковщине 10 февраля и находившихся в состоянии средней тяжести, идут на поправку. Еще двое были в тяжелом состоянии, сейчас их жизням также ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба ХОВА со ссылкой на главврача медучреждения Константина Лобойко. По его словам, всех госпитализировали с осколочными ранениями конечностей.

«Одному была выполнена хирургическая обработка в условиях операционной, другому — в травматологическом отделении оказывалась помощь. Осколочные повреждения. В результате взрыва ракеты. Сейчас состояние одного остается средней тяжести, все остальные в удовлетворительном состоянии», — отметил Лобойко.

Один из пострадавших — Михаил Бова. Мужчина получил ранения ноги. Ему продолжают оказывать помощь в хирургическом отделении. После лечения в стационаре Михаила ждет длительная реабилитация.

«Мы пришли на работу. Обходили оборудование, и в этот момент взрыв. Дальше все как в тумане», — вспоминает мужчина.

«Психологическое состояние — сами понимаете. Это очень тяжело. Потому что больные, которые приходят на работу, у которых есть свои планы, свои дети, своя жизнь, а сегодня они оказываются у нас на операционном столе. К сожалению, это очень тяжело», — отметил врач Михаила Константин Пархоменко.

Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, это был повторный удар по объекту, и двое из восьми раненых работников находятся в тяжелом состоянии. По информации облпрокуратуры, чрезвычайники доставали пострадавших из-под завалов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестеро работников, раненых в результате удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры на Харьковщине 10 февраля и находившихся в состоянии средней тяжести, идут на поправку. Еще двое были в тяжелом состоянии, сейчас их жизням также ничего не угрожает.".