Медики – про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині (відео)

Шестеро працівників, які отримали поранення внаслідок удару РФ по об’єкту енергетичної інфраструктури на Харківщині 10 лютого і перебували у стані середньої тяжкості, йдуть на поправку. Ще двоє були у тяжкому стані, зараз їхнім життям також нічого не загрожує.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА з посиланням на головного лікаря медустанови Костянтина Лобойка. За його словами, усіх ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок.

“Одному була виконана хірургічна обробка в умовах операційної, іншому – в травматологічному відділенні надавалась допомога. Уламкові пошкодження. Внаслідок вибуху ракети. Наразі стан одного залишається середньої важкості, всі інші в задовільному стані”, – зазначив Лобойко.

Один із постраждалих – Михайло Бова. Чоловік отримав поранення ноги. Йому продовжують надавати допомогу у хірургічному відділенні. Після лікування у стаціонарі на Михайла чекає тривала реабілітація.

“Ми прийшли на роботу. Обходили обладнання, і в цей момент вибух. Далі все як у тумані”, — згадує чоловік.

“Психологічний стан – самі розумієте. Це дуже важко. Тому що хворі, які приходять на роботу, у котрих є свої плани, свої діти, своє життя. А сьогодні вони опиняються в нас на операційному столі. На жаль, це дуже важко”, – зауважив лікар Михайла Костянтин Пархоменко.

Нагадаємо, що близько 10-ї години 10 лютого ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Харківському районі, який відповідає за генерацію електрики та тепла. Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, це був повторний удар по об’єкту, і двоє з восьми поранених працівників перебувають у тяжкому стані. За інформацією облпрокуратури, надзвичайники діставали постраждалих із-під завалів.