На Харьковщине мужчина хранил дома гранаты, оставленные оккупантами

Полиция сообщила о подозрении в хранении оружия жителю Купянского района на Харьковщине.

«В ходе санкционированного обыска у мужчины изъяли гранату РГД-П и две гранаты Ф-1 сзапалом. По его словам, остатки боевых запасов военнослужащих российской федерации он нашел и хранил по месту жительства», — прокомментировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О подозрении 54-летнему любителю гранат сообщили 21 февраля. Он будет находиться под ночным домашним арестом.