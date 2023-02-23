На Харьковщине мужчина хранил дома гранаты, оставленные оккупантами
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция сообщила о подозрении в хранении оружия жителю Купянского района на Харьковщине.
«В ходе санкционированного обыска у мужчины изъяли гранату РГД-П и две гранаты Ф-1 сзапалом. По его словам, остатки боевых запасов военнослужащих российской федерации он нашел и хранил по месту жительства», — прокомментировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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О подозрении 54-летнему любителю гранат сообщили 21 февраля. Он будет находиться под ночным домашним арестом.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 14:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении в хранении оружия жителю Купянского района на Харьковщине".