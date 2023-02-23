Live
  • Четвер 23.02.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами

Події 14:46   23.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами

Поліція повідомила про підозру в зберіганні зброї мешканцю Куп’янського району на Харківщині.

“Під час санкціонованого обшуку в чоловіка вилучили гранату РГД-П та дві гранати Ф-1 із запалом. За його словами, залишки бойових запасів військовослужбовців російської федерації він знайшов і зберігав за місцем проживання”, – прокоментували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області .

Читайте також: 60-річний житель Харківщини тримав удома зброю, патрони та форму армії Росії

Про підозру 54-річному любителю гранат повідомили 21 лютого. Він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

17:13
Ракетний удар по Харкову: постраждали чоловік та жінка
16:33
Поліція повідомила подробиці про підрив на міні мешканця Ізюма
16:24
Забив на смерть совком: на Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві
10:08
Поліція показала фото наслідків ударів ворога по Куп’янську і не тільки (фото)
08:21
Везли патрони та форму армії РФ: поліція зупинила автомобіль у Куп’янську

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про підозру в зберіганні зброї мешканцю Куп’янського району на Харківщині".