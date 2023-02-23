На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами

Поліція повідомила про підозру в зберіганні зброї мешканцю Куп’янського району на Харківщині.

“Під час санкціонованого обшуку в чоловіка вилучили гранату РГД-П та дві гранати Ф-1 із запалом. За його словами, залишки бойових запасів військовослужбовців російської федерації він знайшов і зберігав за місцем проживання”, – прокоментували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області .

Про підозру 54-річному любителю гранат повідомили 21 лютого. Він перебуватиме під нічним домашнім арештом.