На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами
Поліція повідомила про підозру в зберіганні зброї мешканцю Куп’янського району на Харківщині.
“Під час санкціонованого обшуку в чоловіка вилучили гранату РГД-П та дві гранати Ф-1 із запалом. За його словами, залишки бойових запасів військовослужбовців російської федерації він знайшов і зберігав за місцем проживання”, – прокоментували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області .
Читайте також: 60-річний житель Харківщини тримав удома зброю, патрони та форму армії Росії
Про підозру 54-річному любителю гранат повідомили 21 лютого. Він перебуватиме під нічним домашнім арештом.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 14:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про підозру в зберіганні зброї мешканцю Куп’янського району на Харківщині".