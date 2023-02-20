60-річний мешканець Харківщині тримав удома зброю, набої і форму рф

Співробітники поліції Харківської області затримали 60-річного жителя Чугуївщини, який нібито знайшов зброю та боєприпаси на колишніх позиціях російських окупантів.

Під час обшуку слідчі Чугуївського РУП виявили у чоловіка три реактивні протитанкові гранати, гранатомет, артилерійський порох та понад 700 набоїв.



Крім того, правоохоронці вилучили у чоловіка військову форму, два бронежилети, три каски та інші речі зразка армії рф.





За словами порушника, боєприпаси та екіпірування чоловік знайшов на колишніх позиціях російських оккупантів та забрав додому.

Вилучені речові докази направили на експертизу.



За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішують питання про обрання запобіжного заходу.



Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів, пов’язаних із колабораційною діяльністю.