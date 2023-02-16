За рік поліція на Харківщині вилучила 30 тисяч боєприпасів

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко підбив підсумки роботи підлеглих за рік на Харківщині.

Коротку статистику Тимошко озвучив на засіданні сесії Харківської облради 14 лютого. За його даними, за рік поліцейські отримали від громадян 292 тисячі звернень.

“Поліцейськими було внесено загалом понад 7000 кримінальних проваджень до ЄРДР стосовно злочинів, пов’язаних із війною. Понад 300 одиниць зброї було вилучено та понад 30 000 боєприпасів. Проводилися документування воєнних злочинів, а саме – злочинів, пов’язаних із мародерством із боку РФ, катуваннями мирного населення, несудових страт мирного населення. За час роботи вибухотехнічних підрозділів Національної поліції обстежено понад 2000 квадратних кілометрів, вилучено 27 000 вибухонебезпечних предметів“, – поінформував Тимошко.

При цьому він зазначив, що рівень довіри населення до поліції під час війни суттєво зріс. За оцінками самих поліцейських, наразі їм довіряють близько 70-80% населення області. Сам Тимошко пояснює такі зміни у ставленні людей участю поліції в евакуації, доставці гуманітарної допомоги та в принципі здійсненні комунікації людей, які виявилися відрізаними від світу – без електрики та зв’язку.

Крім того, виступаючи перед депутатами, Тимошко повідомив про сумний стан матеріальної бази Нацполіції.

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“Близько 25% приміщень поліції або повністю знищені, або сильно пошкоджені. Так, знищені й фактично зараз не функціонують Вовчанський райвідділ поліції, Великобурлуцький, Куп’янський, Дворічанський відділи поліції, приміщення ГУ Нацполіції в Харківській області. Суттєво зменшилася кількість автомобілів, що є для поліції критичною. Тому що зараз пріоритетним напрямком є ​​те, щоб нас, поліцейських, люди бачили на вулиці”, – наголосив головний поліцейський Харківщини.