За год полиция на Харьковщине изъяла 30 тысяч боеприпасов

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подвел итоги работы подчиненных за год на Харьковщине.

Краткую статистику Тимошко озвучил на заседании сессии Харьковского облсовета 14 февраля. По его данным, за год полицейские приняли от граждан 292 тысячи обращений.

«Полицейскими было внесено более 7000 уголовных производств в ЕРДР в отношении преступлений, связанных с войной. Более 300 единиц оружия были изъяты и более 30 000 боеприпасов. Проводились документирование военных преступлений, а именно преступлений, связанных с мародерством со стороны РФ, пытками мирного населения, несудебных казней мирного населения.

За время работы взрывотехнических подразделений Национальной полиции обследовано более 2000 квадратных километров, изъято 27 000 взрывоопасных предметов», — проинформировал Тимошко.

При этом он отметил, что уровень доверия населения к полиции во время войны существенно возрос. По оценкам самих полицейских, сейчас им доверяют около 70-80% населения области. Сам Тимошко объясняет такие перемены в отношении людей участием полиции в эвакуации, доставке гуманитарной помощи и в принципе осуществлении коммуникации людей, оказавшихся отрезанными от мира — без электричества и связи.

Кроме того, выступая перед депутатами, Тимошко сообщил о печальном состоянии материальной базы Нацполиции.

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«Около 25% помещений полиции либо полностью уничтожены, либо сильно повреждены. Так, уничтожены и фактически сейчас не функционируют Волчанский райотдел полиции, Великобурлукский, Купянский, Двуречанский отделы полиции, помещения ГУ Нацполиции в Харьковской области. Существенно уменьшилось количество автомобилей, являющееся для полиции критическим. Потому что сейчас приоритетным направлением является то, чтобы нас, полицейских, люди видели на улице», — подчеркнул главный полицейский Харьковщины.