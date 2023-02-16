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В 2022 на Харьковщине зарегистрировали первые в истории сутки без преступлений

Общество 08:04   16.02.2023
Оксана Горун
В 2022 на Харьковщине зарегистрировали первые в истории сутки без преступлений

В минувшем году количество преступлений на Харьковщине резко сократилось. В полиции это объясняют не только уменьшением населения.

Статистику криминала за 2022 год озвучил на сессии Харьковского облсовета 14 февраля начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«За 2022 год мы констатируем значительное уменьшение разбойных нападений. В прошлом году их было совершено 33, в то время как в 2021 году было 94. Грабежей – соответственно 153 и 396. Краж – 6000 и 8,5 тысячи. Краж из жилья 592 и соответственно 744. Мошенничеств, ДТП и хулиганств – всех этих преступлений мы констатируем значительное снижение», — отметил Тимошко.

Главный полицейский региона отметил, что снижение уровня преступности, безусловно, связано с уменьшением количества населения, но не этот фактор он считает главным.

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«Снижение связано как с уменьшением численности населения области, к сожалению, так, в том числе (я ставлю это как приоритет и на первом месте), – со сплоченностью населения во время военных действий. Все же такой сплоченности наших людей, проживающих в области, мы не знали никогда. Я могу констатировать, что два дня – это февраль и начало марта в Харьковской области на протяжении суток не было зарегистрировано ни одного преступления. Это первые двое суток на протяжении всего периода независимости нашего государства», – сообщил Владимир Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 08:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшем году количество преступлений на Харьковщине резко сократилось. В полиции это объясняют не только уменьшением населения".