2022 року на Харківщині зареєстрували першу в історії добу без злочинів

Минулого року кількість злочинів на Харківщині різко скоротилася. У поліції це пояснюють не лише зменшенням населення.

Статистику криміналу за 2022 рік озвучив на сесії Харківської облради 14 лютого начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“За 2022 рік ми констатуємо значне зменшення розбійних нападів. Минулого року їх було скоєно 33, тоді як у 2021 році було 94. Грабежів – відповідно 153 та 396. Крадіжок – 6000 та 8,5 тисячі. Крадіжок із житла 592 та відповідно 744. Шахрайств, ДТП та хуліганств – усіх цих злочинів ми констатуємо значне зниження”, – сказав Тимошко.

Головний поліцейський регіону зазначив, що зниження рівня злочинності, безумовно, пов’язане зі зменшенням кількості населення, але не цей чинник він не вважає вирішальним.

“Зниження пов’язане як зі зменшенням чисельності населення області, на жаль, так, у тому числі (я ставлю це як пріоритет і на першому місці), – зі згуртованістю населення під час військових дій. Усе ж таки такої згуртованості наших людей, які проживають в області, ми не знали ніколи. Я можу констатувати, що два дні – це лютий і початок березня – в Харківській області протягом доби не було зареєстровано жодного злочину. Це перші дві доби протягом усього періоду незалежності нашої держави”, – повідомив Володимир Тимошко.