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2022 року на Харківщині зареєстрували першу в історії добу без злочинів

Суспільство 08:04   16.02.2023
Оксана Горун
2022 року на Харківщині зареєстрували першу в історії добу без злочинів

Минулого року кількість злочинів на Харківщині різко скоротилася. У поліції це пояснюють не лише зменшенням населення.

Статистику криміналу за 2022 рік озвучив на сесії Харківської облради 14 лютого начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“За 2022 рік ми констатуємо значне зменшення розбійних нападів. Минулого року їх було скоєно 33, тоді як у 2021 році було 94. Грабежів – відповідно 153 та 396. Крадіжок – 6000 та 8,5 тисячі. Крадіжок із житла 592 та відповідно 744. Шахрайств, ДТП та хуліганств – усіх цих злочинів ми констатуємо значне зниження”, – сказав Тимошко.

Головний поліцейський регіону зазначив, що зниження рівня злочинності, безумовно, пов’язане зі зменшенням кількості населення, але не цей чинник він не вважає вирішальним.

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“Зниження пов’язане як зі зменшенням чисельності населення області, на жаль, так, у тому числі (я ставлю це як пріоритет і на першому місці), – зі згуртованістю населення під час військових дій. Усе ж таки такої згуртованості наших людей, які проживають в області, ми не знали ніколи. Я можу констатувати, що два дні – це лютий і початок березня – в Харківській області протягом доби не було зареєстровано жодного злочину. Це перші дві доби протягом усього періоду незалежності нашої держави”, – повідомив Володимир Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 08:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого року кількість злочинів на Харківщині різко скоротилася. У поліції це пояснюють не лише зменшенням населення".