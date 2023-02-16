2022 року на Харківщині зареєстрували першу в історії добу без злочинів
Минулого року кількість злочинів на Харківщині різко скоротилася. У поліції це пояснюють не лише зменшенням населення.
Статистику криміналу за 2022 рік озвучив на сесії Харківської облради 14 лютого начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
“За 2022 рік ми констатуємо значне зменшення розбійних нападів. Минулого року їх було скоєно 33, тоді як у 2021 році було 94. Грабежів – відповідно 153 та 396. Крадіжок – 6000 та 8,5 тисячі. Крадіжок із житла 592 та відповідно 744. Шахрайств, ДТП та хуліганств – усіх цих злочинів ми констатуємо значне зниження”, – сказав Тимошко.
Головний поліцейський регіону зазначив, що зниження рівня злочинності, безумовно, пов’язане зі зменшенням кількості населення, але не цей чинник він не вважає вирішальним.
Читайте також: Жертви, руйнування та злочини: підсумки року війни від прокуратури Харківщини
“Зниження пов’язане як зі зменшенням чисельності населення області, на жаль, так, у тому числі (я ставлю це як пріоритет і на першому місці), – зі згуртованістю населення під час військових дій. Усе ж таки такої згуртованості наших людей, які проживають в області, ми не знали ніколи. Я можу констатувати, що два дні – це лютий і початок березня – в Харківській області протягом доби не було зареєстровано жодного злочину. Це перші дві доби протягом усього періоду незалежності нашої держави”, – повідомив Володимир Тимошко.
Новини за темою:
Ви читали новину: «2022 року на Харківщині зареєстрували першу в історії добу без злочинів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого року кількість злочинів на Харківщині різко скоротилася. У поліції це пояснюють не лише зменшенням населення".