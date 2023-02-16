Жертви, руйнування та злочини: підсумки року війни від прокуратури Харківщини

З початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області зареєстровано понад 12 тисяч воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних із виправданням збройної агресії РФ, з яких близько 99% – це “порушення законів та звичаїв війни”.

Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив на сесії обласної ради 14 лютого, підбиваючи підсумки майже року з початку повномасштабної війни.

“Із вказаної кількості злочинів понад 8,5 тисяч пов’язані з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури. 91 – з умисними вбивствами, 342 – з незаконним позбавленням волі. Дуже велика кількість, а їх більше 2 тисяч, це так звані мародерства. Крім того, слідчими разом з прокурорами розслідується 8 фактів зґвалтувань, вчинених військовими РФ”, – розповів Фільчаков.

За його словами, в регіоні в результаті агресії РФ загинули майже 1800 і отримали поранення понад 2,5 тисячі цивільних, повністю або частково зруйновано майже 19 тисяч об’єктів.

Фільчаков зазначив, що в межах пошуку доказів злочинів проти України прокурори Харківщини самостійно провели понад 2,5 тисячі оглядів, 4,5 тисячі допитів та призначили понад 2 тисячі судових експертиз.

“Запровадження певних обмежень в умовах воєнного стану та скоординовані зусилля правоохоронних органів вплинули на зниження рівнів злочинності в цілому по області. І це незважаючи на те, що значно збільшилась кількість тяжких та особливо тяжких злочинів за рахунок кримінальних проваджень проти основ національної безпеки, проти безпеки людства та міжнародного правопорядку”, – зазначив керівник облпрокуратури.

У справах про скоєння воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних із виправданням збройної агресії РФ, повідомлено про підозру 85 особам, 19 з них – військові РФ, найманці ПВК та учасники незаконного збройного формування “ДНР”. До судів направлено обвинувальні акти щодо 56 осіб, з яких 44 вже засуджено, 7 з них – військові РФ.

За фактами 2,5 тисяч злочинів проти основ національної безпеки повідомлено про підозру 475 особам, зокрема 295 колаборантам, 112 зрадникам та 35 посібникам державі-агресорці. Фігурантами стали глави ОТГ, їхні заступники, місцеві депутати.

За фактами дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти РФ, повідомлено про підозру 21 особі.

У справах про злочини проти основ національної безпеки до судів направлено обвинувальні акти щодо 223 осіб, з яких 86 уже засуджені.