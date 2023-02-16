Жертвы, разрушения и преступления: итоги года войны от прокуратуры Харьковщины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области зарегистрировано более 12 тысяч военных преступлений и преступлений, связанных с оправданием вооруженной агрессии РФ, из которых около 99% — это «нарушение законов и обычаев войны».

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил на сессии областного совета 14 февраля, подводя итоги почти года с начала полномасштабной войны.

«Из указанного количества преступлений более 8,5 тысяч связаны с нападениями или бомбардировками любыми средствами гражданской инфраструктуры, 91 — с умышленными убийствами, 342 — с незаконным лишением свободы. Очень большое количество, а их более 2 тысяч, это так называемые мародерства. Кроме того, следователями вместе с прокурорами расследуется 8 фактов изнасилований, совершенных военными РФ», — рассказал Фильчаков.

По его словам, в регионе в результате агрессии РФ погибли почти 1800 и получили ранения более 2,5 тысяч гражданских, полностью или частично разрушены почти 19 тысяч объектов.

Фильчаков отметил, что в рамках поиска доказательств преступлений против Украины прокуроры Харьковщины самостоятельно провели более 2,5 тысячи осмотров, 4,5 тысячи допросов и назначили более 2 тысяч судебных экспертиз.

«Введение определенных ограничений в условиях военного положения и скоординированные усилия правоохранительных органов повлияли на снижение уровней преступности и в целом по области. И это несмотря на то, что значительно увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений за счет уголовных производств против основ национальной безопасности, против безопасности человечества и международного правопорядка», — отметил руководитель облпрокуратуры.

В делах о совершении военных преступлений и преступлений, связанных с оправданием вооруженной агрессии РФ, сообщено о подозрении 85 лицам, 19 из них — военные РФ, наемники ЧВК и участники незаконного вооруженного формирования «ДНР». В суды направлены обвинительные акты в отношении 56 человек, из которых 44 уже осуждены, 7 из них — военные РФ.

По фактам 2,5 тысяч преступлений против основ национальной безопасности сообщено о подозрении 475 лицам, в том числе 295 коллаборантам, 112 предателям и 35 пособникам государству-агрессору. Фигурантами стали главы ОТГ, их заместители, местные депутаты.

По фактам действий, направленных на внедрение стандартов образования РФ, сообщено о подозрении 21 человеку.

В делах о преступлениях против основ национальной безопасности в суды направлены обвинительные акты в отношении 223 человек, из которых 86 уже осуждены.