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60-летний житель Харьковщины держал дома оружие, патроны и форму армии рф

Происшествия 17:30   20.02.2023
Оксана Якушко
60-летний житель Харьковщины держал дома оружие, патроны и форму армии рф

Сотрудники полиции Харьковской области задержали 60-летнего жителя Чугуевщины, якобы нашедшего оружие и боеприпасы на прежних позициях российских оккупантов.

Во время обыска следователи Чугуевского РУП обнаружили у мужчины три реактивных противотанковых гранаты, гранатомет, артиллерийский прах и более 700 патронов.


Кроме того, правоохранители изъяли у мужчины военную форму, два бронежилета, три каски и другие вещи образца армии рф.

По словам нарушителя, боеприпасов и экипировки мужчина нашел на прежних позициях российских окупантов и забрал домой.

Изъятые вещдоки направили на экспертизу.


По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решают вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений, связанных с коллаборационной деятельностью.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники полиции Харьковской области задержали 60-летнего жителя Чугуевщины, якобы нашедшего оружие и боеприпасы на прежних позициях российских оккупантов.".