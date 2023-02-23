Враг еще не пустил в ход основные силы, — Машовец о целях РФ на Харьковщине

Российское командование еще не пустило в ход основные свои силы, накопленные в частности на севере Луганской области, и пока ограничивается давлением на Бахмутском и Лиманском направлениях, считает военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Они пытаются сейчас выполнить ближайшую задачу — выйти на барьерный рубеж Черный Жеребец. Это ручей, не большая река», — заявил он в комментарии YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

При этом основной задачей противника Машовец называет восстановление рубежа вдоль реки Оскол с выходом к поселку Боровая и городу Купянск на Харьковщине, а также к городу Лиман Донецкой области.

«По крайней мере две дивизии и части соединений, равных им по масштабу, я имею в виду 144-ю мотострелковую, 3-ю мотострелковую дивизии, силы и средства 1-й гвардейской танковой армии и 20-й армии общевойсковой, они там все сосредоточены и они там еще не вводились в дело. А наши партнеры, скажем так, они рассматривают это все дело с формальной точки зрения. Если противник тянет время не переходя по каким-то причинам в наступление широкомасштабное, значит он неспособен. Я не согласен с этой оценкой. Не ввод главных сил и средств на том или ином направлении, он еще не свидетельствует о том, что они не собираются наступать», — считает Машовец.