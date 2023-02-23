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Ворог ще не пустив у хід основні сили, – Машовець про цілі РФ на Харківщині

Політика 20:13   23.02.2023
Елена Нагорная
Ворог ще не пустив у хід основні сили, – Машовець про цілі РФ на Харківщині

Російське командування ще не пустило в хід основні свої сили, накопичені зокрема на півночі Луганської області, і поки що обмежується тиском на Бахмутському та Лиманському напрямках, вважає військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Вони намагаються зараз виконати найближче завдання – вийти на бар’єрний рубіж Чорний Жеребець. Це джерело, не велика річка”, – заявив він у коментарі YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

При цьому основним завданням супротивника Машовець називає відновлення рубежу вздовж річки Оскіл із виходом до селища Борова та міста Куп’янськ на Харківщині, а також до міста Лиман Донецької області.

“Принаймні дві дивізії та частини з’єднань, рівних їм за масштабом, я маю на увазі 144-ту мотострілецьку, 3-тю мотострілецьку дивізії, сили та засоби 1-ї гвардійської танкової армії та 20-ї армії загальновійськової, вони там усі зосереджені й вони там ще не вводилися в справу. А наші партнери, скажімо так, вони розглядають цю справу з формальної точки зору. Якщо супротивник тягне час не переходячи з якихось причин у наступ широкомасштабний, значить він нездатний. Я не згоден з цією оцінкою. Не введення головних сил і засобів на тому чи іншому напрямку, воно ще не свідчить про те, що вони не збираються наступати”, – вважає Машовець.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське командування ще не пустило в хід основні свої сили, накопичені зокрема на півночі Луганської області, і поки що обмежується тиском на Бахмутському та Лиманському напрямках, вважає військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.".