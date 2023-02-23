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Наступ армії РФ на Куп’янському напрямку провалився – Генштаб

Події 16:20   23.02.2023
Оксана Горун
Наступ армії РФ на Куп’янському напрямку провалився – Генштаб

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив про неуспіх ворога на Куп’янському, Лиманському напрямках та в районі Вугледару.

” На даний час наступи в районі Вугледара та на Куп’янському і Лиманському напрямках провалилися. Але ворог підтягує резерви”, – повідомили в телеграмі Генштабу ЗСУ з посиланням на брифінг Громова в Military Media Center.

У Генштабі наголосили, що важливість для РФ проведення нової хвилі наступу саме зараз обумовлена ​​прагненням зірвати підготовку Сил оборони України до майбутніх дій та постачання Україні зброї країнами-партнерами.

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“А також захистити сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим”, – заявив представник Генерального штабу ЗС України.

За словами Громова, ворог продовжує шукати ресурси, зокрема, в інших країнах.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив про неуспіх ворога на Куп’янському, Лиманському напрямках та в районі Вугледару".