Наступ армії РФ на Куп’янському напрямку провалився – Генштаб
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив про неуспіх ворога на Куп’янському, Лиманському напрямках та в районі Вугледару.
” На даний час наступи в районі Вугледара та на Куп’янському і Лиманському напрямках провалилися. Але ворог підтягує резерви”, – повідомили в телеграмі Генштабу ЗСУ з посиланням на брифінг Громова в Military Media Center.
У Генштабі наголосили, що важливість для РФ проведення нової хвилі наступу саме зараз обумовлена прагненням зірвати підготовку Сил оборони України до майбутніх дій та постачання Україні зброї країнами-партнерами.
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“А також захистити сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим”, – заявив представник Генерального штабу ЗС України.
За словами Громова, ворог продовжує шукати ресурси, зокрема, в інших країнах.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив про неуспіх ворога на Куп’янському, Лиманському напрямках та в районі Вугледару".