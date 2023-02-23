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Війська РФ намагаються наростити темп наступу на рубежі Куп’янськ-Лиман – ISW

Події 13:15   23.02.2023
Оксана Горун
Війська РФ намагаються наростити темп наступу на рубежі Куп’янськ-Лиман – ISW

Інститут вивчення війни у ​​зведенні за 22 лютого відзначив активізацію військ РФ на заході Луганської області та спроби просування в Куп’янському напрямку.

“Російські війська, ймовірно, намагаються збільшити темп своїх наступальних операцій на рубежі Куп’янськ – Лиман”, – повідомили аналітики ISW.

Вони відзначили, зокрема, повідомлення Генштабу ЗСУ про появу на території Харківщини російських ДРГ.

“Повідомляється, що 22 лютого російські сили проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. Російський військовий блогер також стверджував, що деякі неназвані ділянки російсько-харківського кордону є предметом суперечок між російськими та українськими силами. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російську розвідку в районі Бологівки (приблизно 40 км на північний схід від Куп’янська), змусивши диверсійно-розвідувальну групу відступити до Росії. Український Генштаб також повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в район Фіголівки (приблизно 22 км на північний схід від Куп’янська)”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

Бологівка та Фіголівка на карті України
Фото: GoogleMaps

Повідомляючи про просування армії РФ на Куп’янському напрямку, аналітики, зокрема, цитували російські джерела. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов уже повідомив, що всі заяви, які там з’явилися, – фейки. Жодного метра території на Харківщині ворогові ЗСУ не віддали.

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    • “Генштаб України також повідомив, що російські війська провели кілька безуспішних наступальних операцій на Куп’янському та Лиманському напрямках і що українські війська відбили штурми населених пунктів Куземівка (17 км на північний захід від Сватового) та Діброва (приблизно 10 км на південний схід від Лимана)”, – доповнили в ISW.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 13:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни у ​​зведенні за 22 лютого відзначив активізацію військ РФ на заході Луганської області та спроби просування в Куп’янському напрямку".