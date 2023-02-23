Войска РФ пытаются нарастить темп наступления на рубеже Купянск-Лиман — ISW

Институт изучения войны в сводке за 22 февраля отметил активизацию войск РФ на западе Луганской области и попытки продвижения в Купянском направлении.

«Российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций на рубеже Купянск — Лиман», — сообщили аналитики ISW.

Они отметили, в частности, сообщения Генштаба ВСУ о появлении на территории Харьковщины российских ДРГ.

«Сообщается, что 22 февраля российские силы провели разведывательно-диверсионные операции на украинско-российской международной границе и к северо-востоку от Купянска. Российский военный блогер также заявил, что некоторые неназванные участки границы между Россией и Харьковской областью оспариваются между российскими и украинскими войсками. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили нападение российской разведывательной группы в районе Бологовки (около 40 км к северо-востоку от Купянска), вынудив диверсионно-разведывательную группу отступить в Россию. Украинский Генштаб также сообщил, что российско-российская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в район Фиголевки (примерно 22 км к северо-востоку от Купянска)», — сообщили в Институте изучения войны.

Сообщая о продвижении армии РФ на Купянском направлении, аналитики в том числе цитировали российские источники. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов уже сообщил, что все появившиеся там заявления — фейки. Ни одного метра территории на Харьковщине врагу ВСУ не отдали.

«Генштаб Украины также сообщил, что российские войска провели несколько безуспешных наступательных операций на Купянском и Лиманском направлениях и что украинские войска отразили штурмы населенных пунктов Куземовка (17 км к северо-западу от Сватово) и Диброва (примерно 10 км к юго-востоку от Лимана)», — дополнили в ISW.