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Войска РФ пытаются нарастить темп наступления на рубеже Купянск-Лиман — ISW

Мир 13:15   23.02.2023
Оксана Горун
Войска РФ пытаются нарастить темп наступления на рубеже Купянск-Лиман — ISW Фото: карта ISW

Институт изучения войны в сводке за 22 февраля отметил активизацию войск РФ на западе Луганской области и попытки продвижения в Купянском направлении.

«Российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций на рубеже Купянск — Лиман», — сообщили аналитики ISW.

Они отметили, в частности, сообщения Генштаба ВСУ о появлении на территории Харьковщины российских ДРГ.

«Сообщается, что 22 февраля российские силы провели разведывательно-диверсионные операции на украинско-российской международной границе и к северо-востоку от Купянска. Российский военный блогер также заявил, что некоторые неназванные участки границы между Россией и Харьковской областью оспариваются между российскими и украинскими войсками. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили нападение российской разведывательной группы в районе Бологовки (около 40 км к северо-востоку от Купянска), вынудив диверсионно-разведывательную группу отступить в Россию. Украинский Генштаб также сообщил, что российско-российская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в район Фиголевки (примерно 22 км к северо-востоку от Купянска)», — сообщили в Институте изучения войны.

Бологовка и Фиголевка на карте
Фото: GoogleMaps

Сообщая о продвижении армии РФ на Купянском направлении, аналитики в том числе цитировали российские источники. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов уже сообщил, что все появившиеся там заявления — фейки. Ни одного метра территории на Харьковщине врагу ВСУ не отдали.

  • Читайте также: ВСУ не уступили ни одного метра территории на Харьковщине — Синегубов

    • «Генштаб Украины также сообщил, что российские войска провели несколько безуспешных наступательных операций на Купянском и Лиманском направлениях и что украинские войска отразили штурмы населенных пунктов Куземовка (17 км к северо-западу от Сватово) и Диброва (примерно 10 км к юго-востоку от Лимана)», — дополнили в ISW.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны в сводке за 22 февраля отметил активизацию войск РФ на западе Луганской области и попытки продвижения в Купянском направлении".