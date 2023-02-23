ВСУ не уступили ни одного метра территории на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что все утверждения врага о якобы успехах на фронте в Харьковской области — фейки.

«Враг распространяет дезинформацию о том, что он якобы имеет какие-то успехи в отбитии населенных пунктов и возвращении утраченных ими позиций, которые у них были в прошлом году. Это фейки. Наши ВСУ не только не уступили ни одного населенного пункта нашей территории, но и ни одного метра. Мы стоим на своих позициях», — заявил Синегубов в видеообращении, распространенном 23 февраля.

Начальник ХОВА подчеркнул, что все службы области сейчас работают в усиленном режиме.