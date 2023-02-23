ВСУ не уступили ни одного метра территории на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что все утверждения врага о якобы успехах на фронте в Харьковской области — фейки.
«Враг распространяет дезинформацию о том, что он якобы имеет какие-то успехи в отбитии населенных пунктов и возвращении утраченных ими позиций, которые у них были в прошлом году. Это фейки. Наши ВСУ не только не уступили ни одного населенного пункта нашей территории, но и ни одного метра. Мы стоим на своих позициях», — заявил Синегубов в видеообращении, распространенном 23 февраля.
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Начальник ХОВА подчеркнул, что все службы области сейчас работают в усиленном режиме.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 12:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что все утверждения врага о якобы успехах на фронте в Харьковской области — фейки".