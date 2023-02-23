ЗСУ не поступилися жодним метром території на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що всі твердження ворога про нібито успіхи на фронті в Харківській області – фейки.
“Ворог розповсюджує дезінформацію щодо того,що він має нібито якісь успіхи щодо відбиття населених пунктів та повернення втрачених ними позицій, які в них були минулого року. Це фейки. Наші ЗСУ не те що не поступилися жодним населеним пунктов нашої території, а й жодним метром. Ми стоїмо на своїх позиціях”, – заявив Синєгубов у відеозверненні, поширеному 23 лютого.
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Начальник ХОВА наголосив, що всі служби області зараз працюють у посиленому режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 12:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що всі твердження ворога про нібито успіхи на фронті в Харківській області – фейки".