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ЗСУ не поступилися жодним метром території на Харківщині – Синєгубов

Події 12:45   23.02.2023
Оксана Горун
ЗСУ не поступилися жодним метром території на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що всі твердження ворога про нібито успіхи на фронті в Харківській області – фейки.

“Ворог розповсюджує дезінформацію щодо того,що він має нібито якісь успіхи щодо відбиття населених пунктів та повернення втрачених ними позицій, які в них були минулого року. Це фейки. Наші ЗСУ не те що не поступилися жодним населеним пунктов нашої території, а й жодним метром. Ми стоїмо на своїх позиціях”, – заявив Синєгубов у відеозверненні, поширеному 23 лютого.

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Начальник ХОВА наголосив, що всі служби області зараз працюють у посиленому режимі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що всі твердження ворога про нібито успіхи на фронті в Харківській області – фейки".