Вражеская ДРГ пересекла границу на Харьковщине — информация Генштаба (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о российской ДРГ, обнаруженной в районе приграничного населенного пункта на Харьковщине. Защитники Украины изгнали россиян обратно за границу.

«В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений сил обороны противник отошел на территорию российской федерации», — сообщили в вечерней сводке ГШ.

Еще одна российская ДРГ пыталась действовать в том же Двуречанском районе — но уже у линии фронта, а не границы. Противник «предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки».

Также в сводке на 18:00 22 февраля Генштаб подтвердил информацию об ударе четырьмя ракетами по Харькову и проинформировал об обстрелах других населенных пунктов области.

Читайте также: ISW упомянул о контратаке ВСУ в районе Гряниковки на Харьковщине

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка. На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области», — отметили в Генштабе ВСУ.