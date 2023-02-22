Вражеская ДРГ пересекла границу на Харьковщине — информация Генштаба (карта)
Генштаб ВСУ сообщил о российской ДРГ, обнаруженной в районе приграничного населенного пункта на Харьковщине. Защитники Украины изгнали россиян обратно за границу.
«В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений сил обороны противник отошел на территорию российской федерации», — сообщили в вечерней сводке ГШ.
Еще одна российская ДРГ пыталась действовать в том же Двуречанском районе — но уже у линии фронта, а не границы. Противник «предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки».
Также в сводке на 18:00 22 февраля Генштаб подтвердил информацию об ударе четырьмя ракетами по Харькову и проинформировал об обстрелах других населенных пунктов области.
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«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка. На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области», — отметили в Генштабе ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 18:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о российской ДРГ, обнаруженной в районе приграничного населенного пункта на Харьковщине. Защитники Украины изгнали россиян обратно за границу".