ISW упомянул о контратаке ВСУ в районе Гряниковки на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 21 февраля силы РФ продолжали наносить ограниченные наземные удары к северо-западу от Сватово и в районе Кременной, и в этих же районах ВСУ провели ограниченные контратаки.

Так, пишет ISW со ссылкой на российских блогеров, «российские силы отразили контратаку украинских войск возле села Гряниковка» Купянского района Харьковской области.

«Другой российский блогер заявил, что украинские силы провели контратаку в Серебрянском лесничестве возле Шипловки (9 км к юго-востоку от Кременной) и немного продвинулись вперед» — отмечают аналитики.

Также в институте напомнили, что, согласно сообщению Генштаба ВСУ, украинские силы отразили атаки войск РФ в районе сел Гряниковка и Масютовка Купянского района Харьковской области.