Две атаки и авиаудар — Генштаб сообщил о сутках на Харьковщине
Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает сосредотачивать усилия на наступлении в Купянском направлении.
«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 февраля.
Под обстрелами на Слобожанском направлении за сутки были районы более 25 населенных пунктов в Харьковской области.
«Среди них – Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации, — сообщили в ГШ. — На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области.
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В целом по территории Украины враг за сутки нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов, а также совершил 86 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает сосредотачивать усилия на наступлении в Купянском направлении".