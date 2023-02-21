Две атаки и авиаудар — Генштаб сообщил о сутках на Харьковщине

Генштаб ВСУ проинформировал, что враг продолжает сосредотачивать усилия на наступлении в Купянском направлении.

«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 февраля.

Под обстрелами на Слобожанском направлении за сутки были районы более 25 населенных пунктов в Харьковской области.

«Среди них – Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации, — сообщили в ГШ. — На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов, а также совершил 86 обстрелов из РСЗО.