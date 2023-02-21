Дві атаки та авіаудар – Генштаб повідомив про добу на Харківщині
Генштаб ЗСУ поінформував, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на наступі в Куп’янському напрямку.
“Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка Харківської області”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 лютого.
Під обстрілами на Слобожанському напрямку за добу були райони понад 25 населених пунктів у Харківській області.
“Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп’янськ. Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території російської федерації, – повідомили у ГШ. – На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області”.
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Загалом по території України ворог за добу завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також здійснив 86 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на наступі в Куп’янському напрямку".