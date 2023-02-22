ISW у зведенні згадав про контратаку ЗСУ в районі Гряниківки на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 21 лютого сили РФ продовжували завдавати обмежених наземних ударів на північний захід від Сватового і в районі Кремінної, і в цих же районах ЗСУ провели обмежені контратаки.

Так, пише ISW із посиланням на блогерів РФ, “російські сили відбили контратаку українських військ біля села Гряниківка” Куп’янського району Харківської області.

“Інший російський блогер заявив, що українські сили провели контратаку в Серебрянському лісництві біля Шиплівки (9 км на південний схід від Кремінної) і трохи просунулися вперед”, – зазначають аналітики.

Також в інституті нагадали, що, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, українські сили відбили атаки військ РФ у районі сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району Харківської області.