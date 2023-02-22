Ворожа ДРГ перетнула кордон на Харківщині – інформація Генштабу (карта)

Генштаб ЗСУ повідомив про російську ДРГ, виявлену в районі прикордонного населеного пункту на Харківщині. Захисники України вигнали росіян назад за кордон.

“В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію російської федерації“, – повідомили у вечірньому зведенні ГШ.

Ще одна російська ДРГ намагалася діяти у тому ж Дворічанському районі – але вже біля лінії фронту, а не кордону. Противник “здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки”.

Також у зведенні на 18:00 22 лютого Генштаб підтвердив інформацію про удар чотирма ракетами по Харкову та поінформував про обстріли інших населених пунктів області.

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“Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.