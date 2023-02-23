Наступление армии РФ на Купянском направлении провалилось — Генштаб
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил о неуспехе врага на Купянском, Лиманском направлениях и в районе Угледара.
«В настоящее время наступления в районе Угледара и Купянском и Лиманском направлениях провалились. Но враг подтягивает резервы», – сообщили в telegram Генштаба ВСУ со ссылкной на брифинг Громова в Military Media Center.
В Генштабе отметили, что важность для РФ проведения новой волны наступления именно сейчас обусловлена стремлением сорвать подготовку Сил обороны Украины к предстоящим действиям и поставки Украине оружия странами-партнерами.
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«А также защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым», — заявил представитель Генерального штаба ВС Украины.
По словам Громова, враг продолжает искать ресурсы, в том числе — в других странах.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 16:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил о неуспехе врага на Купянском, Лиманском направлениях и в районе Угледара".