Live
  • Четверг 23.02.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

Наступление армии РФ на Купянском направлении провалилось — Генштаб

Происшествия 16:20   23.02.2023
Оксана Горун
Наступление армии РФ на Купянском направлении провалилось — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил о неуспехе врага на Купянском, Лиманском направлениях и в районе Угледара.

«В настоящее время наступления в районе Угледара и Купянском и Лиманском направлениях провалились. Но враг подтягивает резервы», – сообщили в telegram Генштаба ВСУ со ссылкной на брифинг Громова в Military Media Center.

В Генштабе отметили, что важность для РФ проведения новой волны наступления именно сейчас обусловлена стремлением сорвать подготовку Сил обороны Украины к предстоящим действиям и поставки Украине оружия странами-партнерами.

Читайте также: Войска РФ пытаются нарастить темп наступления на рубеже Купянск-Лиман — ISW

«А также защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым», — заявил представитель Генерального штаба ВС Украины.

По словам Громова, враг продолжает искать ресурсы, в том числе — в других странах.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

16:20
Наступление армии РФ на Купянском направлении провалилось — Генштаб
20:35
«Возьму кувалду» — что думают харьковчане о повторном наступлении РФ (видео)
17:28
Мы просчитываем возможное наступление на нескольких направлениях — Синегубов
12:54
«Купянск? Гиблый номер» — военный аналитик оценил шансы армии РФ в наступлении
00:21
Армия РФ «подключит» харьковский фронт в марте — эксперт (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наступление армии РФ на Купянском направлении провалилось — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил о неуспехе врага на Купянском, Лиманском направлениях и в районе Угледара".