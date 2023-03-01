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«Горіла сосна, палала»: харьковская 92-я ОМБр бьет врага на Луганщине (видео)

Общество 20:43   01.03.2023
Елена Нагорная
«Горіла сосна, палала»: харьковская 92-я ОМБр бьет врага на Луганщине (видео)

Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как с помощью аэроразведки обнаруживают и уничтожают россиян на Луганщине.

Видео бойцы опубликовали на своей Facebook-странице, а в качестве саундтрека к нему выбрали украинскую народную песню «Горіла сосна, палала».

Видео: 92-я ОМБр

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 20:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как с помощью аэроразведки обнаруживают и уничтожают россиян на Луганщине.".