«Горіла сосна, палала»: харьковская 92-я ОМБр бьет врага на Луганщине (видео)

Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как с помощью аэроразведки обнаруживают и уничтожают россиян на Луганщине.

Видео бойцы опубликовали на своей Facebook-странице, а в качестве саундтрека к нему выбрали украинскую народную песню «Горіла сосна, палала».

Видео: 92-я ОМБр