«Горіла сосна, палала»: харьковская 92-я ОМБр бьет врага на Луганщине (видео)
Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как с помощью аэроразведки обнаруживают и уничтожают россиян на Луганщине.
Видео бойцы опубликовали на своей Facebook-странице, а в качестве саундтрека к нему выбрали украинскую народную песню «Горіла сосна, палала».
Видео: 92-я ОМБр
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как с помощью аэроразведки обнаруживают и уничтожают россиян на Луганщине.".