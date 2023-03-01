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“Горіла сосна, палала”: харківська 92-га ОМБр б’є ворога на Луганщині (відео)

Суспільство 20:43   01.03.2023
Олена Нагорна
“Горіла сосна, палала”: харківська 92-га ОМБр б’є ворога на Луганщині (відео)

Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, показали, як за допомогою аеророзвідки виявляють та знищують росіян на Луганщині.

Відео бійці опублікували на своїй Facebook-сторінці, а в якості саундтреку до нього обрали українську народну пісню “Горіла сосна, палала”.

Відео: 92-га ОМБр

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 20:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, показали, як за допомогою аеророзвідки виявляють та знищують росіян на Луганщині.".