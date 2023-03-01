“Горіла сосна, палала”: харківська 92-га ОМБр б’є ворога на Луганщині (відео)

Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, показали, як за допомогою аеророзвідки виявляють та знищують росіян на Луганщині.

Відео бійці опублікували на своїй Facebook-сторінці, а в якості саундтреку до нього обрали українську народну пісню “Горіла сосна, палала”.

Відео: 92-га ОМБр