“Горіла сосна, палала”: харківська 92-га ОМБр б’є ворога на Луганщині (відео)
Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, показали, як за допомогою аеророзвідки виявляють та знищують росіян на Луганщині.
Відео бійці опублікували на своїй Facebook-сторінці, а в якості саундтреку до нього обрали українську народну пісню “Горіла сосна, палала”.
Відео: 92-га ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 20:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, показали, як за допомогою аеророзвідки виявляють та знищують росіян на Луганщині.".