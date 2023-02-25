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Колись це була зимова казка, сьогодні – випробування, – воїни 92-ї ОМБр (фото)

Суспільство 17:34   25.02.2023
Олена Нагорна
Колись це була зимова казка, сьогодні – випробування, – воїни 92-ї ОМБр (фото)

Сніг, дощ, мороз та вітер додають клопоту бійцям 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині.

Фото із бронетехнікою під час снігопаду захисники опублікували у Facebook.

“Колись це була зимова казка, сьогодні – випробування на міцність. Мороз, сніг, вітер та дощ… Однак наші славні воїни в жодному разі не поступляться ворогу. Важко, виснажливо, боляче… Але іншого шляху виборювати свободу немає. Тож козаки не втрачають пильності та тримають стрій!”, – наголосили бійці.


Фото: 92-га ОМБр

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сніг, дощ, мороз та вітер додають клопоту бійцям 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині.".