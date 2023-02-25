Колись це була зимова казка, сьогодні – випробування, – воїни 92-ї ОМБр (фото)

Сніг, дощ, мороз та вітер додають клопоту бійцям 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині.

Фото із бронетехнікою під час снігопаду захисники опублікували у Facebook.

“Колись це була зимова казка, сьогодні – випробування на міцність. Мороз, сніг, вітер та дощ… Однак наші славні воїни в жодному разі не поступляться ворогу. Важко, виснажливо, боляче… Але іншого шляху виборювати свободу немає. Тож козаки не втрачають пильності та тримають стрій!”, – наголосили бійці.



Фото: 92-га ОМБр