Бійці харківської 92-ї ОМБр звернулися до коханих у Валентинів день (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, у День Святого Валентина звернулися до своїх близьких та рідних людей.

“Любов – це те, що дає сили жити та боротися у найскрутніші часи!”, – пишуть на сторінці бригади у Facebook.

Відео: Facebook 92-ї ОМБр