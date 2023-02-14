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Бійці харківської 92-ї ОМБр звернулися до коханих у Валентинів день (відео)

Суспільство 22:48   14.02.2023
Олена Нагорна
Бійці харківської 92-ї ОМБр звернулися до коханих у Валентинів день (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, у День Святого Валентина звернулися до своїх близьких та рідних людей.

“Любов – це те, що дає сили жити та боротися у найскрутніші часи!”, – пишуть на сторінці бригади у Facebook.

Відео: Facebook 92-ї ОМБр

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 22:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, у День Святого Валентина звернулися до своїх близьких та рідних людей.".