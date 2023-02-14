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Защитники из харьковской 92-й ОМБр обратились к любимым 14 февраля (видео)

Общество 22:48   14.02.2023
Елена Нагорная
Защитники из харьковской 92-й ОМБр обратились к любимым 14 февраля (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в День Святого Валентина обратились к своим близким и родным людям.

«Любовь — это то, что дает силы жить и бороться в самые трудные времена!», — пишут на странице бригады в Facebook.

Видео: 92-я ОМБр в Facebook

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 22:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в День Святого Валентина обратились к своим близким и родным людям.".