Защитники из харьковской 92-й ОМБр обратились к любимым 14 февраля (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в День Святого Валентина обратились к своим близким и родным людям.
«Любовь — это то, что дает силы жить и бороться в самые трудные времена!», — пишут на странице бригады в Facebook.
Видео: 92-я ОМБр в Facebook
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 22:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в День Святого Валентина обратились к своим близким и родным людям.".