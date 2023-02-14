Защитники из харьковской 92-й ОМБр обратились к любимым 14 февраля (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в День Святого Валентина обратились к своим близким и родным людям.

«Любовь — это то, что дает силы жить и бороться в самые трудные времена!», — пишут на странице бригады в Facebook.

Видео: 92-я ОМБр в Facebook