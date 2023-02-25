Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание, — воины 92-й ОМБр (фото)
Фото: 92 ОМБр
Снег, дождь, мороз и ветер добавляют хлопот бойцам 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине.
Фото с бронетехникой во время снегопада защитники опубликовали в Facebook.
«Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание на прочность. Мороз, снег, ветер и дождь… Однако наши славные воины ни в коем случае не уступят врагу. Тяжело, изнурительно, больно… Но другого пути бороться за свободу нет. Поэтому казаки не теряют бдительности и держат строй!», — подчеркнули бойцы.
Фото: 92-я ОМБр
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снег, дождь, мороз и ветер добавляют хлопот бойцам 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине.".