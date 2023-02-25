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Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание, — воины 92-й ОМБр (фото)

Общество 17:34   25.02.2023
Елена Нагорная
Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание, — воины 92-й ОМБр (фото) Фото: 92 ОМБр

Снег, дождь, мороз и ветер добавляют хлопот бойцам 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине.

Фото с бронетехникой во время снегопада защитники опубликовали в Facebook.

«Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание на прочность. Мороз, снег, ветер и дождь… Однако наши славные воины ни в коем случае не уступят врагу. Тяжело, изнурительно, больно… Но другого пути бороться за свободу нет. Поэтому казаки не теряют бдительности и держат строй!», — подчеркнули бойцы.


Фото: 92-я ОМБр

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 17:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снег, дождь, мороз и ветер добавляют хлопот бойцам 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине.".