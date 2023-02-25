Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание, — воины 92-й ОМБр (фото)

Снег, дождь, мороз и ветер добавляют хлопот бойцам 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине.

Фото с бронетехникой во время снегопада защитники опубликовали в Facebook.

«Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание на прочность. Мороз, снег, ветер и дождь… Однако наши славные воины ни в коем случае не уступят врагу. Тяжело, изнурительно, больно… Но другого пути бороться за свободу нет. Поэтому казаки не теряют бдительности и держат строй!», — подчеркнули бойцы.



Фото: 92-я ОМБр